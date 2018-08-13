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| | Шарик из «Простоквашино» создал страничку в Instagram

Шарик из «Простоквашино» создал страничку в Instagram

Сегодня, 17:01

Один из главных героев популярного мультипликационного фильма для детей «Простоквашино» решил осваивать передовые технологии и виртуальное пространство. Впервые за всю историю существования вымышленный персонаж создал страничку в Instagram.

 

Шарик из «Простоквашино» делится с поклонниками информацией о том, как проходят съемки и его жизнь в деревне. Он успел выложить фотографии кота Матроскина. Шарик обожает своего приятеля, но только когда тот спит. Об этом пес признался подписчикам в Instagram. Собака из «Простоквашино» показала юзерам дом, в котором они живут и времяпрепровождение приятелей, когда нет денег, чтобы совершить поездку на Карибские острова.

Также Шарик проверил лазер на Матроскине. Бедному коту не понравились эксперименты пса. Он вооружившись подушкой ответил обидчику. Новые серии мультсериала «Союзмультфильм» начал публиковать в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». В конце мая появился YouTube-канал, показывающий «Простоквашино». В продолжении известного мультсериала Шарика озвучивает Гарик Сукачев, Матроскина – Антон Табаков, а почтальона Печкина – Иван Охлобыстин.


Домбровский Сергей
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