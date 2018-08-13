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| | Женовач: Дмитрий Брусникин был на взлете

Женовач: Дмитрий Брусникин был на взлете

Сегодня, 16:49

Режиссер рассказал, каким был покойный артист.

 Российский и советский театральный педагог, режиссер и профессор Сергей Женовач рассказал, что актер Дмитрий Брусникин перед своей смертью был как раз на взлете, поэтому его уход их жизни стал большой неожиданностью для коллег по театру.

В 60 лет в жизни Брусникина открывал новый этап, так как он стал руководителем собственного театра, многие верили в то, что его ждут вступления, новая волна признания и популярности. «Это несправедливо и неправильно, когда на взлете» - считает Женовач. По его словам, артист был из тех людей, для которых человечность и порядочность не пустые слова. Режиссер подчеркнул, что в лице Брусникина театральные деятели прощаются с частью их жизни.

Сегодня проходит прощальная церемония с Дмитрием Брусникиным, на которую пришли сотни людей. Среди них есть как простые люди, так и актеры, чиновники, режиссеры, друзья и родственники артиста.

Брусникин ушел из жизни 9 августа.


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