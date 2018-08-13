Найдено первое фото обнаженной Мэрилин Монро

Это кадр удаленной сцены из фильма 1961 года «Неприкаянные».

Недавно было найдено фото обнаженной актрисы и певицы Мэрилин Монро. Долгие годы официально считалось, что пленка с откровенной сценой «Неприкаянные», который снимали в 1961 году, является утерянной. Оказалось, все это время ее хранил продюсер данной ленты Фрэнк Тейлор. Режиссер фильма посчитал эту сцену не совсем удачной, поэтому вырезал во время монтажа конечной версии «Неприкаянных», но Тейлор увидел новаторство в сцене и решил сохранить ее у себя.

Уникальную сцену из фильма нашел автор новой автобиографической книги про Монро Чарльз Касильо. Писатель вместе с сыном продюсера разбирал архивы Тейлора в его кабинете, который после его смерти в 1999 году не открывали. Там нашли пленку, хранившую в себе ранее неизвестные кадры о женщине, ставшей легендой в 1950-1960 годах.

До и после съемок в «Неприкаянных» откровенные фотосессии у Монро у были, но она для них она никогда не раздевалась полностью. В обнародованном кадре видно, что на актрисе нет совсем никакой одежды.