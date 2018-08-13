Стали известны имена наставников на новом шоу «Голос 60+»

Согласно информации SUPER, в штаб тренеров войдут Валерий Меладзе, Леонид Агутин и Пелагея.

Узнать об этом удалось в ходе проведения кастингов к новому многообещающему проекту. Имя четвертого наставника первого сезона «Голос 60+» продюсерский состав пока держит в секрете.

«Голос» - это суперпроект, который отличается от прочих вокальных конкурсов и шоу поиска музыкальных талантов, ведь единственный способ попасть в проект – это незаурядные вокальные данные. На этот раз такой шанс получат вокалисты, которым строго больше 60 лет. Покорять музыкальный олимп предстоит опытным и зрелым музыкантам. Продюсеры уверены, что шоу уже завоевало свое место в российском телеэфире и зрителям однозначно интересно будет посмотреть и на противостояние между самыми взрослыми вокалистами.

«На прошедшем кастинге участникам удалось доказать, что для настоящего таланта возраст – вовсе не помеха», - отмечается на официальном сайте «Первого канала», на котором и будет проходить трансляция нового шоу.

Николай Офицеров