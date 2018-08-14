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| | Трофим объяснил дочери, отчего ушел в другую семью

Трофим объяснил дочери, отчего ушел в другую семью

Сегодня, 02:30

Певец женат во второй раз, у него трое детей. Ранее музыкант переживал сложный жизненный период, когда порвал связь с первой супругой.

 

В первом браке Сергей Трофимов, он же Трофим, был женат на женщине Наталье, вместе с которой он воспитывал дочь Анну. Пара разошлась, когда девочке было 15 лет. Он признался, что долго не мог объяснить дочери, отчего ушел из семьи. Сергей определенное время жил с нелюбимой женщиной ради ребенка, но потом все же не выдержал и разошелся с ней. Он сказал прямо Ане, что встретил человека, которого полюбил. О первой жене он остается хорошего мнения, но вместе с ней быть он не мог, поэтому и ушел.

Сейчас его дочь взрослая, развод родителей ей было сложно пережить. Она многое поняла и очень хорошо относится к сводным брату и сестре. Трофим неоднократно знакомился с ее кавалерами, со многими из них он по-прежнему общается, даже несмотря на то, что они разошлись с Анной. Певец счастлив и уверен, что ему в жизни повезло.


Никита Готский
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