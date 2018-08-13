«Евровидение-2019» под угрозой: Израиль ищет деньги на проведение песенного конкурса

Ежегодный песенный конкурс перенесут в другую страну, если в течение суток власти Израиля не переведут Европейскому вещательному союзу 12 млн евро в качестве залога.

О срыве конкурса сообщил глава совета государственной корпорации телерадиовещания «Кан» Гиль Омер премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Согласно с условиями EBU Тель-Авив должен перечислить 12 млн евро. Если страна не сделает этого, то «Евровидение» перенесут в другое государство. Поэтом Израиль ищет деньги на проведение в своей стране престижного конкурса. Отмечается, что срок внесения денежных средств давно истек, но EBU продлили его до 14 августа.

В своем письме Гиль Омер ссылается на главу Минфина, который пообещал рассмотреть вопрос финансирования конкурса «Евровидение-2019» на заседании членов правительства. Министр отметил, что в бюджете такие расходы не запланированы. Сама компания опасается вносить деньги, поскольку в случаях «форс-мажора» средства остаются у EBU. Госкорпорация телерадиовещания подсчитала общий бюджет конкурса – 45 млн долларов. Минфин посчитал разницу между планируемыми доходами и реальными расходами чрезмерно большой.

Еще в начале июля появилась информация о том, что «Евровидение-2019» находится под угрозой срыва. Universal Music обвинили израильскую певицу Нетту Барзилай, победившую в прошлом году на конкурсе, в плагиате.

В прошлом году Израиль одержал победу на «Евровидении-2018». Представляла страну певица Нетта с композицией Toy. Изначально власти планировали провести песенный конкурс в Иерусалиме, позже стало известно, что конкурс перенесли в Тел-Авив.

Мирослава Донцова