Фестиваль «Почерк» представит в Петербурге 17 спектаклей в день

Театральный фестиваль «Почерк» стартует 19 августа в Петербурге и продлится всего один день. На протяжении суток жителям и гостям Северной столицы России представят 17 спектаклей. Самые выносливые получат специальный приз от организаторов.

Руководители проекта скрывают от публики, что они собираются подарить стойким зрителям. Каждый человек сам выберет, посмотреть ему в указанный день 17 спектаклей или ограничиться тремя. Любители искусства увидят разноплановые миниатюры на тему «Человек». Людям представят драму, физический театр, музыкальный спектакль, сказки для детей и взрослых и прочее. Праздник начнется 19 августа в час дня. Вход на мероприятие бесплатный.

Перед зрителями предстанут творческие коллективы из Москвы, города на Неве и Минска. Организаторы называют предстоящий фестиваль уникальным событием, поскольку граждане увидят сборник разных жанров. Каждый человек найдет что-то интересное для себя. На торжестве будет форд-корт.

Домбровский Сергей