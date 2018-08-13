Teen Choice Awards в 2018: Сериал «Ривердэйл» победил в 12 номинациях

Кинопроекты Disney, Marvel и Pixar обогнали своих соперников, забрав большинство нарад.

Вчера, 12 августа, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград Teen Choice Awards в 2018, главными судьями которой стали подростки страны. Абсолютным победителем стал сериал «Ривердэйл». Драматический проект победил сразу в 12 номинациях. Стоит отметить, что в конкурсе лидерами стали проекты компаний Disney, Marvel и Pixar. Среди них отмечены - «Мстители: Война бесконечности» (лучший боевик), «Черная пантера» (лучший фантастический фильм). Фильм «С любовью, Саймон» назвали лучшей комедией. Скарлетт Йоханссон и Роберт Дауни младший, сыгравшие в «Мстителях», стали лучшими актерами экшн-фильма. Летишию Райт, героиню киноленты «Черная пантера», признали лучшей актрисой фантастического жанра. Крис Хемсворт из «Тор 3: Рагнарек» завоевал звание лучшего актера в аналогичном жанре.

Анимационный фильм студии Pixar «Тайна Коко» назван лучшим фэнтези-фильмом, а Энтони Гонсалес, озвучивший главного героя, - лучшим актером данного жанра. Мультфильм «Суперсемейка 2» получил награду как лучший летний проект. Актеры летнего сезона Крис Прэтт и Брайс Даллас Ховард, сыгравшие в «Мире Юрского периода 2». Всего в голосовании в этом году приняли участие 150 млн человек.

Мирослава Донцова