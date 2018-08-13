Лидер «Парка Горького» рассказал об инсульте у Николая Носкова

Певец в последнее время перестал гастролировать, он находится в тяжелом состоянии, но медики делают все для его излечения.

Основатель группы «Парк Горького» Алексей Белов прокомментировал состояние 62-летнего Николая Носкова. По его словам, музыкант перенес инсульт, проблемы со здоровьем у него начались весной минувшего года, когда он оказался в реанимации в связи с образовавшимся тромбом в шее. После успешно проведенной операции Носков некоторое время находился в больнице. При этом ему пришлось отменить свой гастрольный тур, своим поклонникам певец пообещал выпустить новый альбом в 2018 году, и с того времени информации о ее здоровье не появлялось.

Также в Сети появлялись данные о разводе Носкова с женой Мариной, с которой он прожил 40 лет в браке, но представители музыканта опровергли это, так как певец находится в клинике, а его супруга помогает ему выздоравливать. Летом глава российского государства Владимир Путин присудил Николаю Носкову звание заслуженного артиста РФ.

Никита Готский