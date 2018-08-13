Сегодня в МХТ им. Чехова пройдет прощение с Дмитрием Брусникиным

Скончался знаменитый педагог, актер, режиссер и заслуженный деятель искусств России 9 августа в возрасте 60 лет.

Похороны состояться на Троекуровском кладбище. Сообщения об этом были размещены на официальных сайтах двух театров – родной для Дмитрия Брусникина «Практики», где он был художественным руководителем и МХТ им. Чехова, где состоится прощание с ним.

На сайте второго из указанных заведений говорится о том, что прощание с заслуженным деятелем искусств Российской Федерации пройдет в 11 часов утра.

«В это время мы планируем начать гражданскую панихиду в Московском Художественном театре имени Чехова. Следом за этим в Храме Софии Премудрости Божией пройдет отпевание. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище», - отмечается в размещенном на сайте МХТ сообщении.

Ранний и весьма неожиданный уход Брусникина привел в шок не только коллег по цеху, друзей и близких, но и всю Россию, которая в течение всего этого времени продолжает писать на просторах сети слова соболезнования, адресованные его семье. Некоторые также отмечают, что теперь особенно тяжело его ученикам, ведь в педагогических качествах, как отмечали коллеги, Дмитрию не было равных.

«Его уход – это шок и невосполнимая потеря для всего Художественного театра, школы-студии МХАТ и многочисленных «брусникинцев». Каждый, кто знал и любил Дмитрия Владимировича, горюет вместе с остальными. Ему было всего лишь 60 лет», - отмечалось в некрологе, где, помимо всего прочего, выражаются глубочайшие соболезнования Марине Брусникиной и их сыну Филиппу.

Николай Офицеров