Простой, странный и смешной: Американцам советский Винни-Пух понравился больше собственного

По их мнению, медвежонок в мультфильме выглядит значительно забавнее, чем американский Винни и действительно достоин того, чтобы стать персонажем с культовым именем.

Такое мнение выразила Наталья Винкельман, сотрудница издания The Daily Beast. Она отметила особый дух, которым пронизан мультфильм советской эпохи и отметила, что Винни-Пух, сделанный отечественными творцами «более простой, смешной и странный».

В американской версии плюшевый мишка более похож на обычного медведя и ничем особым не отличается. Советский Пух постоянно хитрит и шутит, из-за чего попадает в комичные ситуации.

Помимо этого, герой практически рушит так называемую «четвертую стену», не прекращая общение с публикой, если на экране происходит что-либо странное. Он поворачивается к нему и вглядывается невинными глазами, ведя монолог. Американский Пух произносит лишь малозначительную фразу: «Вот незадача». Именно поэтому американцы приняли решение, что советский Винни-Пух значительно лучше их собственного.

Автора статьи восхитило также музыкальное сопровождение к фильму и, главное, бессмертные песенки Винни-Пуха, в которых за довольно простыми словами можно увидеть значительно более глубокий смысл.

Как известно, на студии «Союзмультфильм» в период с 1969 по 1972 было снято три серии мультфильма, посвященному Винни-Пуху. Озвучиванием медвежонка занимался культовый советский актер Евгений Леонов. Голосом Пятачка, приятеля Винни, говорила Ия Саввина.

Николай Офицеров