Не превзошли и после смерти: Майкл Джексон вновь лидирует в рейтинге онлайн-прослушиваний

В среднем за месяц поп-короля прослушивают от 30 миллионов пользователей на Spotify – первом стриминговом сервисе, на котором музыку можно слушать в режиме реального времени.

Певца не превзошли даже после смерти. На этот раз артист вырвался в лидеры в рейтинге онлайн-прослушиваний, как исполнитель эпохи нулевых. Кроме этого Майкл Джексон вошел в топ-30 самых популярных певцов на мировом стриминге сингеров. Позади Джексона оказались даже такие трендовые артисты как Бруно Марс, Тейлор Свифт, Крис Браун, а также Джастин Бибер и Бейонсе.

Ранее сообщалось, что клип новый клип на старую песню Майкла Джексона бьет рекорды просмотров, под угрозой оказался даже клип на трек Despacito. Герой ролика своей пластикой и движениями сильно напоминал самого поп-короля, скончавшегося еще в 2009 году.

Дарья Светозарова