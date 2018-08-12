Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | Лидер группы «Разные люди» рассказал о дискуссии с Шевчуком и Макаревичем по поводу Украины

Лидер группы «Разные люди» рассказал о дискуссии с Шевчуком и Макаревичем по поводу Украины

Сегодня, 20:16

Александр Чернецкий поведал об отношениях с коллегами: фронтменами ДДТ и «Машины времени» касательно взглядов об обстановке, происходящей на территории Украины.

 

Лидер рок-коллектива «Разные люди» имеет другую точку зрения на счет Украины, Евромайдана, и войны на Донбассе и царящей в Киеве идеологии. Его коллеги по сцене Андрей Макаревич и Юрий Шевчук негативно относятся к вооруженному конфликту в Донецке и Луганске и крымской ситуации. Чернецкий говорит: «Если Украина – это Бандера, то я против такой Украины», добавив, что в таком случае у оппонентов сразу заканчиваются аргументы.

Ранее другой рок-музыкант из России: Гарик Сукачев – заявил, что РФ полноправно владеет Крымом, так как русские воевали за него 300 лет: матросы, мирные люди, солдаты – миллионы положили за него собственные жизни. Сукачев отметил, что до 2014 года Киев постоянно давил на Москву, угрожая отобрать право пользования черноморскими портами.


Никита Готский
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