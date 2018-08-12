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| | Популярную иммерсивную выставку Samskara в Москве снова продлят

Популярную иммерсивную выставку Samskara в Москве снова продлят

Сегодня, 18:53

Это будет уже четвертое продление выставки цифровых полотен художника Андроида Джонса Samskara. Устроители мероприятия уже договорились об этом с дизайнерским центром Artplay.

 

Популярную иммерсивную выставку Samskara в москве продлят на осенний период. Об этом сообщила куратор проекта и замгендиректора фирмы «360art» Екатерина Косолапова. По ее словам, выставку снова продляют не только из-за того, что она пользуется огромной популярностью. Косолапова уверяет, что на решение организаторов повлияло то, что выставку можно совершенствовать, интегрировать новые инсталляции, расширять культурную программу. «Нельзя прийти и увидеть новый проект», - добавила она и сообщила, что в компанию постоянно приходят новые одаренные медиахудожники. Выставку куратор сравнила с живым организмом, который постоянно меняется и остается интересным.

В начале осени гостей мероприятия ожидают две новые локации, одну из которых – видеомэппинг – создаст медиахудожник Виталий Скрипник, над второй поработают худоджники из санкт-Петербурга. По замыслу создателей инсталляция на экране будет меняться в зависимости от движений созерцателя, стоящего перед ним.

Также каждую субботу-воскресенье посетители выставки смогут принять участие в семинарах, лекциях, выступлениях и перфомансах на заданную тему. Традицию ежемесячно устраивать фестивали и другие крупные мероприятия, организаторы сохранят. Косолапова подчеркивает, что главная задача выставки – популяризация науки и новых технологий.


Дарья Светозарова
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