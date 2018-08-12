Создателя мультфильма «Летучий корабль» срочно госпитализировали в хирургию

76-летний мультипликатор Гарри Бардин не смог принять участие в фестивале кино «Окно в Европу», поскольку сейчас находится в хирургическом отделении одной из клиник Санкт-Петербурга.

Создателя мультфильма «Летучий корабль» срочно положили в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. Кроме всеми любимого «Летучего корабля» режиссер занимался производством таких мультфильмов, как «Пиф-паф, ой-ой-ой», «Чуча», «Приключения Хомы», а за мультипликационную ленту мастеру пластилиновых и кукольных мультфильмов вручили золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Также на его счету четыре премии «Ника». Точная причина госпитализации Бардина пока неизвестна.

Дарья Светозарова