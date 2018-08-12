Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | Создателя мультфильма «Летучий корабль» срочно госпитализировали в хирургию

Создателя мультфильма «Летучий корабль» срочно госпитализировали в хирургию

Сегодня, 18:20

76-летний мультипликатор Гарри Бардин не смог принять участие в фестивале кино «Окно в Европу», поскольку сейчас находится в хирургическом отделении одной из клиник Санкт-Петербурга.

 

Создателя мультфильма «Летучий корабль» срочно положили в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. Кроме всеми любимого «Летучего корабля» режиссер занимался производством таких мультфильмов, как «Пиф-паф, ой-ой-ой», «Чуча», «Приключения Хомы», а за мультипликационную ленту мастеру пластилиновых и кукольных мультфильмов вручили золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Также на его счету четыре премии «Ника». Точная причина госпитализации Бардина пока неизвестна.


Дарья Светозарова
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