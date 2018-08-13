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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | Россия в 2077: Художники показали свои арты

Россия в 2077: Художники показали свои арты

Сегодня, 01:30

Новый проект Евгения Зубкова являет собой работы, где продемонстрирована параллельная реальность.

 

Один из основателей арт-группы MXD презентовал серию картин под названием «Russia 2077», посвященной вымышленной России будущего. В своей творческой работе Зубков вдохновился компьютерной игрой Cyberpunk 2077, при этом содержание арт-картин мастера никак не относится к игре.

По словам художника, «Russia 2077» являет собой проект параллельной реальности, где гипертрофированные образы нынешних технологий взаимосвязаны с бытовыми пейзажами и повседневной действительностью российских провинций, а декорации будто бы застряли вне времени.

Ранее студия Евгения Зубкова продемонстрировала проект «Россия в 2046 году». В нем авторы смешали сюрреализм с поп-культурой. К примеру, на артах можно увидеть обычный сельский сарай, переоборудованный в «Майнинг ферму» а уничтоженные в результате пожара видеокарты расстроили фермера сильнее любого урожая в поле.


Никита Готский
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