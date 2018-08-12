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| | СМИ: Fox работает над полнометражными мультфильмами «Гриффины» и «Симпсоны»

СМИ: Fox работает над полнометражными мультфильмами «Гриффины» и «Симпсоны»

Сегодня, 14:17

Однако анимационные работы могут быть отменены из-за смены руководства и из-за еще некоторых нюансов.

 

Сообщается, что в компании работают над второй частью «Симсонов» (The Simpsons), создают полнометражку «Гриффинов» (Family Guy) и «Закусочную Боба» (Bob's Burgers). О такой информации сообщает пресс-служба The Wall Street Journal.

К сожалению, порог готовности иллюстрационных работ не сообщают. Главный исполнительный директор Fox отмечает, что главы компании планируют пересмотреть стандартный подход к анимационному направлению, так как в скором времени вместо DreamWorks Animation намерены сотрудничать в новыми партнерами. Виной всему приобретение анимационной компании гигантами ТВ Comcast, которые заключили контракт в начале августа. DreamWorks Animation хотят использовать для своего блага.

Отменить мультипликационные работы могут из-за того, что совсем недавно 20th Century Fox купил Disney. Новые руководители намерены полностью пересмотреть все наброски Fox.

Если верить словам продюсера и режиссера «Симпсоны в кино», то анимационные работы находится на начальной стадии.


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