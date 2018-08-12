Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Мнения

Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Поклонники боятся, что Бузова находится в шаге от анорексии «Хочу перемен!»: Дима Билан перестанет пользоваться iPhone «Мой любимый фрукт!»: Подписчики оценили «персики» Анюты Рай «Слова Вайкуле – предательство»: В Совфеде напомнили, кто её сделал популярной Ученые: Соль не так вредна для здоровья, как принято считать Тимати отдыхает на яхте с новой возлюбленной и бывшей женой Отцу Меган Маркл не разрешили произнести речь на свадьбе дочери «Пусть поет у немцев на корпоративах»: Заявление Вайкуле о выступлениях в Крыму вызвало гнев в соцсетях Жители одного дома в Ростове платят налоги Украине Ученые объяснили причину сильной боли во время менструации NASA выпускает модель телескопа SOFIA для 3D-принтеров Анджелина Джоли оказалась в больнице с психическим расстройством
| | Марина Дюжева едва не расплакалась, вспомнив умершую мать

Марина Дюжева едва не расплакалась, вспомнив умершую мать

Сегодня, 14:05

Актриса посетила эфир шоу «Идеальный ремонт», но съемочный процесс обернулся для нее психологическим испытанием.

 

Марина Дюжева попросила сотрудников шоу помочь сделать ей ремонт в кухне квартиры, ранее принадлежавшей ее матери. Находясь в месте, связанным с ее юными годами, звезда окунулась в воспоминания и пережила сильные эмоции. Она не раз бывала в этом жилище, часто ходила по магазинам вместе с мамой, часто бывала с ней и на Даниловском рынке. «Я буду сейчас плакать», - не могла справиться с переживаниями Дюжева.

Сейчас она живет активной жизнью и не унывает, несмотря на возраст. Марина любит готовить и не теряет чувства юмора, при этом не придерживается здорового образа жизни: он мешает ей есть жирную еду, включая любимое сало.

Ранее кинокритики вспоминали фильм «Покровские ворота». Одну из ролей в нем сыграла Марина Дюжева, которая появилась в кадре всего на пару минут, но ее героиня Анна Адамовна смогла покорить зрителя своими неординарностью и манерностью.


Никита Готский
Новости по теме
Бабушка Дюжева живет в маленьком доме, болеет и редко видится с внуком
Бабушка Дюжева живет в маленьком доме, болеет и редко видится с внуком

Журналисты вышли на связь с бабушкой известного актера Дмитрия Дюжева. Пенсионерка бедствует в Астрахани, живет в маленьком доме, хворает, но больше всего…

Марина Федункив заставила фанатов плакать от смеха своим видеороликом
Марина Федункив заставила фанатов плакать от смеха своим видеороликом

Марина Фендукив наблюдательная женщина и замечательная комедийная актриса. Она ходит по улицам и замечает то, к чему другие относятся, как к банальности.

Отец Марины Могилевской ушел из жизни
Отец Марины Могилевской ушел из жизни

 Марина созналась, что сложно переживает эту утрату.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости