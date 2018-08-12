Марина Дюжева едва не расплакалась, вспомнив умершую мать

Актриса посетила эфир шоу «Идеальный ремонт», но съемочный процесс обернулся для нее психологическим испытанием.

Марина Дюжева попросила сотрудников шоу помочь сделать ей ремонт в кухне квартиры, ранее принадлежавшей ее матери. Находясь в месте, связанным с ее юными годами, звезда окунулась в воспоминания и пережила сильные эмоции. Она не раз бывала в этом жилище, часто ходила по магазинам вместе с мамой, часто бывала с ней и на Даниловском рынке. «Я буду сейчас плакать», - не могла справиться с переживаниями Дюжева.

Сейчас она живет активной жизнью и не унывает, несмотря на возраст. Марина любит готовить и не теряет чувства юмора, при этом не придерживается здорового образа жизни: он мешает ей есть жирную еду, включая любимое сало.

Ранее кинокритики вспоминали фильм «Покровские ворота». Одну из ролей в нем сыграла Марина Дюжева, которая появилась в кадре всего на пару минут, но ее героиня Анна Адамовна смогла покорить зрителя своими неординарностью и манерностью.

Никита Готский