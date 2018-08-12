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| | Орнелла Мути появится на сцене Кремлевского дворца в образе российской императрицы

Орнелла Мути появится на сцене Кремлевского дворца в образе российской императрицы

Сегодня, 11:41

Звезда фильма «Укрощение строптивого» вместе с артистками Большого театра примет участие в международном театральном проекте «Хрустальный дворец».

 

Появится известная итальянская актриса Орнелла Мути на сцене Кремлевского дворца 10 сентября. Она сыграет в балете с элементами оперы под названием «Хрустальный дворец». Знаменитость предстанет перед зрителями в образе российской императрицы Анны Иоанновны.

Впервые проект представили на Мальте в июле прошлого года. Премьеру приурочили к 50-летней годовщине дипломатических отношений России и Республики Мальты. Жители Армении также смогли увидеть юбилейный балет. В основе постановки лежат реальные события 18 века – когда императрица приняла решение поженить придворных шутов в ледяном дворце на Неве.

Балет – творение Екатерины Мироновой и Александра Сомова. Постановка оформлена музыкой композитора Алексея Шора. Сергей Тимонин оформил сцену спектакля. Елена Нецветаева-Долгалева создала костюмы для героев постановки. Отмечается, что вместе с Орнеллой Мути на сцене появятся актеры Большого театра России, а также Михайловского театра. Мария Аллаш и Анна Нечаева – сыграют главные роли в театральном проекте. Также задействованы артисты музыкальных театров, учащиеся балетной школы и детский хор. Сопровождать балет будет оркестр под руководством Павла Клиничева. В Москве постановку покажут единожды. Организатором проекта выступил Европейский фонд поддержки культуры.


Мирослава Донцова
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