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| | «Каманданте»: Кустурица посвятил песню Сергею Шойгу

«Каманданте»: Кустурица посвятил песню Сергею Шойгу

Сегодня, 10:42

Югославский кинорежиссер Эмир Кустурица выступил с необычным подароком - он посвятил минобороны РФ Сергею Шойгу песню. Уроженец Сербии считает, что российский армейский главнокомандующий организовал замечательное танковое соревнование - АрМИ-2018.

 

Перед выступлением Эмир Кустрица заявил на русском языке, что представит песню «Каманданте», которая величает достижения Сергея Шойгу. Деятель киноиндустрии отметил, что мероприятие блестящее тем, что на нем «стреляют и не убивают».

«Множество раз наблюдал, как люди стреляют и убивают себе подобных, но благодаря моему приятелю Сергею Кужугетовичу Шойгу создана олимпиада, где стреляют и не убивают», - отметил Кустурица.

После кинорежиссер спел композицию вместе с коллективом The no smoking orchestra.

Напомним, АрМИ-2018 стартовали 28 июля и длились до 11 августа. Олимпиада включала в себя 28 конкурсов. На мероприятии участвовали 189 образцовых команд из 32 крупнейших стран. Известно, что в танковом биатлоне победила команда РФ. В целом АрМИ-2018 пришли довольно-таки здорово.


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