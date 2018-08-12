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| | Звезды «Стартрека» отказались от съемок в новом фильме

Звезды «Стартрека» отказались от съемок в новом фильме

Сегодня, 10:38

Причиной отказа стал недостаточно большой гонорар, пишут СМИ.

 Фанаты «Стартрека» обсуждают недавнюю новость – звезды предыдущей части Крис Хемсфорт и Крис Пайн отказались от съемок в новом фильме киновселенной из-за недостаточно большого гонорара.

Дело в том, что при бюджете в 190 млн долларов третья часть «Стартрека» собрала в кинотеатрах только 343 млн долларов. Следовательно, студия Paramount не спешит делать необоснованно большие траты, так как все еще не известно, окупиться ли новая часть.

Как и в предыдущей части, Пайн должен был воплотить на экране образ знаменитого капитана звездолета по имени Кирк, его актер играл в трех предыдущих фильмах. Хемсфорту была предложена роль отца капитана Кирка Джорджа, который занимается путешествиями во времени.

Некоторые СМИ предполагают, что представители артистов и руководству киностудии еще удастся прийти к компромиссу. Однако если сделать этого не получится, в роли персонажей появятся другие актеры.


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