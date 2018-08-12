Глава Совфеда Матвиенко дала свою оценку приезду зарубежных звезд в Крым

Валентина Матвиенко высказалась относительно заграничных оперных звезд, что побывали на фестивале «Опера в Херсонесе», который проходит в Крыму.

Глава Совфеда дала свою оценку приезду различных зарубежных звезд в Крым. По ее мнению, самым главным качеством настоящего артиста является то, что он не боится ограничений и санкционного давления. Присутствие в Крыму западных артистов говорит о том, что на данном мероприятия победу одержала культура, а не политика. Высказывалась она относительно мероприятия «Опера в Херсонесе».

Она добавила, что «культура является пробивной силой для барьеров, которые пытаются создать политики».

Второй Международный фестиваль «Опера в Херсонесе» проходит с 4 по 13 августа в Севастополе. В мероприятии принимают участие звезды Мариинского театра, Большого театра, а также ведущие солисты из Колумбии, Германии и Италии. Ранее сообщалось также, что один из концертов посетил Владимир Путин, а место занял непосредственно в первом ряду, под открытым небом.

Николай Офицеров