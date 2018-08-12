Скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Найпол

Уроженец Тринидаде не дожил до своего 86-летия буквально 5 дней. Видиадхар Сураджпрасад Найпол за свои заслуги стал обладателем Нобелевской премии. О такой информации сообщает Press Association.

Надира, жена покойного, рассказала, что ее супруг был великим человеком и погиб в окружении любимых людей. Женщина считает, что Найпол прожил жизнь так, что она была наполнена чудесами.

За все время мужчине удалось написать свыше 30 книг. Почитатели творчества отмечают произведение «Дома для мистера Бисваса» а также многим по душе прошелся роман «Территория тьмы».

До начала своих успехов, мужчина поступил в Оксфорд. В 1971 году Найпола наградили Букеровской премией за произведение «В подвешенном состоянии», в 1993 году мужчина стал первым лауреатом премии Дэвида Коэна которая также была в литературной сфере. Уже в 2001 году Найполу удалось стать обладателем высшей заслуги - Нобелевской премии.