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 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | ФСО подала в суд на Ярмольника, требуя 800 000 рублей за разбитый Mercedes

ФСО подала в суд на Ярмольника, требуя 800 000 рублей за разбитый Mercedes

Сегодня, 15:08

Ранее артист попал в дорожную аварию, находясь в элитной машине, которая на то время являлась собственностью службы.

 

Федеральная служба охраны подала в суд на Леонида Ярмольника, требуя взыскать с него 800 000 рублей за автомобиль Mercedes, разбитый в ДТП. Первое заседание состоится 21 августа, Ярмольник, в свою очередь, заявил, что страховая фирма выплатила ФСО материальный ущерб за сломанную иномарку. По его словам, деньги были давно выплачены, но с новым конфликтом обязательно разберутся его адвокаты.

Артист рассказал СМИ, что ДТП произошло два года назад. Он не понимает, отчего ФСО снова предъявляет ему претензии, так как в аварии никто из людей не пострадал, а поврежденный автомобиль отремонтировали за один день. Какая именно имелась поломка у машины, он не уточнил.

Сейчас Ярмольник занят в съемках фильма «Одесса», режиссером которого является Валерий Тодоровский. В основе ленты детские воспоминания автора проекта, когда столицу охватила эпидемия холеры.


Никита Готский
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