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| | В Москве умер 99-летний скульптор Николай Никогосян

В Москве умер 99-летний скульптор Николай Никогосян

Сегодня, 18:16

Мастер являлся лауреатом Государственной премии СССР и академиком Российской академии художеств.

Известный художник Николай Никогосян скончался в возрасте 99 лет в Москве 10 августа нынешнего года. Он обрел славу благодаря созданию монументальных скульптур на фасаде высотки на Кудринской площади, статуями оформлением Дворца науки и культуры в Варшаве, обелиск Микаэлу Налбандяну в Армении и другим.

Никогосян родился в 1918 году, закончил Московский государственный институт имени Сурикова, перед этим учился в ленинградской школе художеств. Его работы сберегаются во многих известных музеях РФ и планеты, за успешное творчество художник получил орден Почета и Дружбы.

Ранее в Волгограде умер скульптор Виктор Фетисов в возрасте 80 лет. Он создал также портреты снайпера Василия Зайцева и иных известных личностей, главным проектом в жизни Фетисова являлось участие в создании ансамбля Мамаев Курган.


Никита Готский
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