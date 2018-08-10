Милонов раскритиковал проект «Замуж за Бузову»

Депутат Госдумы задался вопросом, где можно найти 15 мужчин, которые будут завоевывать сердце артистки. В таком формате нет нормальных мужиков.

Некоторое время назад политик Виталий Милонов высказался по поводу нового проекта «Замуж за Бузову», который в конце месяца стартует на канале ТНТ. Судя по словам Милонова, он отрицательно относится к шоу. По этому поводу он критически отозвался. По его мнению, аудитория шоу будет состоять только из наркоманов и алкоголиков. Политик надеется, что это шоу не будет актуально и организаторы на нем разорятся, так как его никто смотреть не будет. По его словам, нормальная и приличная девушка не станет вести себя, как Бузова. Такую программу нужно транслировать только ночью, чтоб ее смотрели только лентяи, не работающие днем. В завершении Милонов добавил, что после этого проекта мужчины не смогут найти себе девушек, так как они будут обходить их стороной из-за того, что мужчины скакали вокруг знаменитости.

В прошлом месяце Виталий Милонов высказался по поводу творчества Ольги Бузовой. В основном его высказывание относилось к тому, что артистка на концертах использует нацистское приветствие. По мнению политика, она просто не умеет ни петь, ни двигаться, поэтому использует что придется.

Анна Котова