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| | В ночном поезде умер автор «распятого Гагарина» из Перми

В ночном поезде умер автор «распятого Гагарина» из Перми

Сегодня, 16:53

Александр Жунев создал изображения Шевчука из опавших листьев и другие стоящих внимания произведения.

Знаменитый художник из Перми Александр Жунев умер ночью, когда ехал в поезде Москва - Пермь. Художник скончался во сне в возрасте 34 лет. Родственники глубоко сожалеют о смерти таланта. Он всегда был полон идей, направленных за рубежи частной тихой жизни. Они утверждают, что Жунев желал улучшить этот мир и сделать его интереснее и ярче, «и это у него получилось».

Близкие просят всех неравнодушных прийти сопроводить в последний путь Александра, возложить цветы на его могилу и зажечь свечи возле его творений в городе, что станет неким флешмобом в память о нем.

Руке умершего принадлежит «распятый Гагарин» 2015 года. Художник объяснил данную задумку тем, что на «распятие» космонавта выпали сразу два праздника: День космонавтики и Пасха. Арт просуществовал на стене многоэтажного дома больше суток, утром его ликвидировали коммунальщики.

Ранее сообщалось о смерти художника и экс-участника группы «Кино» Андрея Крисанова. Он нарисовал обложку «Группа крови» известного альбома коллектива. Умер музыкант от рака.


Никита Готский
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