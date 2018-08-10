Маколей Калкин трижды отказался от роли в «Теории большого взрыва»

Продюсеры буквально преследовали актера, но тот не соглашался на участие в комедийном сериале.

37-летний актер Маколей Калкин рассказал, как трижды отказался от роли в «Теории большого взрыва». Продюсеры буквально преследовали Калкина, но тот не желал участвовать в данном проекте, так как его совершенно не заинтересовала идея про двух астрофизиков, живущих вместе.

Звезда серии фильмов «Один дома» считает, что если бы он согласился тогда, у него были бы миллионы долларов сейчас. «Но с другой стороны, сейчас бы я бился головой об стену», - заключил актер.

Популярный комедийный сериал «Теория большого взрыва» идет уже одиннадцатый год подряд, в сентябре 2018 году фанаты ждут выход 12 сезона. В течение всех предыдущих одиннадцати сезонов сохранялся бессменный состав сериала из пяти актеров – Джонни Галэки, Джим Парсонс, Кейли Куоко, Саймон Хелберг и Кунал Найар. Кроме того, с четвертого сезона к актерскому составу присоединились Мелисса Ройч и Миам Бялик.