Его любили все без исключения: Александр Калягин трогательно высказался о скончавшемся Брусникине

Знаменитый российский актер и режиссер признался, когда только услышал новость о том, что Брусникина не стало – не мог в это поверить.

«Как больно, как же нестерпимо больно. С Димой связано так много! Он был любимым учеником Олега Николаевича Ефремова и когда он позвал меня преподавать, я и познакомился с ним. Я очень его любил. Его любили все без исключения. И для отечественного театра, и для кино, и для миллионов зрителей его уход - это невосполнимая потеря», - признается Калягин, чьи слова приводят в официальном аккаунте театра Et Cetera, которым он управляет.

Он также рассказал, что Брусникин при жизни был педагогом «совершенно другого уровня», ставил спектакли со своими студентами, которых все именовали «брусникинцами» за сплоченность в коллективе и единую атмосферу.

«На спектакли его «Мастерской» из-за ажиотажа попасть было невозможно. Туда стремились все: театральная молодежь, состоявшиеся актеры, коллеги – всем было интересно. Я уверен, что и дальше были бы новые открытия и победы, если бы он не ушел так неожиданно и так рано», - трогательно добавил Александр Калягин.

Также он принес свои соболезнования семье Брусникина и заявил, самое главное, что останется после него «это светлая память в наших сердцах».

Стоит напомнить, накануне поклонников Брусникина потрясла новость о том, что их кумир скончался. Официальных данных о причинах смерти пока нет, но некоторые источники утверждают, что привести к трагическому исходу могли проблемы с сердцем, от которых Дмитрий Владимирович страдал последние годы.

Николай Офицеров