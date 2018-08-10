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Названа дата прощания с режиссером Дмитрием Брусникиным

Сегодня, 13:22

Актер умер 9 августа в 60-летнем возрасте. В последние годы жизни он трудился художественным руководителем театра «Практика».

По словам представителей культурного учреждения, прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным пройдет 13 августа в МХТ имени Чехова. В театре смерть Брусникина назвали невосполнимой потерей и шоком для театрального общества и всех, кто был лично знаком с артистом.

В 90-х режиссер начал свою педагогическую деятельность в школе-студии МХАТ, его выпускниками являются Дарья Мороз, Александр Урсуляк и Сергей Лазарев, три года назад в полном составе выпускной курс Брусникина взяли на работу в один из театров Москвы. Помимо этого он прославился благодаря участию в сериалах «Закон и порядок», «Бандитский Петербург» и другие.

Актер появился на свет в 1957 году в немецком Потсдаме в семье военного. Учился в школе Клину Подмосковья, в 1973 году поступил в Московский институт электронной техники и в том же году начал играть на сцене Народного театра.

Музыкант Сергей Лазарев шокирован кончиной Брусникина. Он назвал смерть своего преподавателя большой несправедлмвостью, потому как тот имел еще много творческих планов и хотел их реализовать.


Никита Готский
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