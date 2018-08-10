Открытое письмо в поддержку Джеймса Ганна подписали участники съемочной группы фильма, и теперь компания ведет переговоры с The Walt Disney Company по возвращению его на проект.

Издание Deadline со ссылкой на свой источник проинформировало, что Marvel хочет вернуть уволенного за цинизм режиссера «Стражей Галактики» Джеймса Ганна. В прошедшем месяце руководство The Walt Disney Company расторгло контракт с кинодеятелем. Причиной тому стали старые публикации в его Twitter-аккаунте, в которых он в саркастическом тоне высказывался об изнасилованиях, педофилии и теракте 11 сентября 2001 года. Джеймс Ганн извинился за них и объяснил, что раньше чувствовал себя «провокатором», но его все равно уволили.

После этого участники съемочной группы «Стражей Галактики» подписали открытое письмо в поддержку Джемса Ганна. Также это может привести к задержкам производства третей части фильма, что не соответствует интересам компании. Теперь Marvel ведет с The Walt Disney Company переговоры о возвращении Джеймса Ганна. Отмечается, что между компаниями конфликта нет, диалог ведется в мирном ключе.

Виктория Озерова