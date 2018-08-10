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| | В лесу нашли покрытый ржавчиной гастрольный фургон Aerosmith

В лесу нашли покрытый ржавчиной гастрольный фургон Aerosmith

Сегодня, 11:36

На транспортном средстве можно увидеть мультипликационного человека и название легендарного коллектива. Машина стоит в нелюдимой местности 40 лет, покрываясь ржавчиной.

 

Участники рок-группы Aerosmith в те годы еще не имели такой бешеной популярности и выступали либо за незначительные гонорары, либо абсолютно бесплатно. Обнаруженный в лесу фургон некогда американские музыканты использовали, дабы доехать до отдаленных точек гастролей. Хозяин земельного участка, где нашли фургон, заявил, что при покупке территории машина уже находилась там, продавец имел какую-то связь с Aerosmith. Экс-гитарист группы Рей Табано подтвердил, что в автомобиле артисты когда-то ели, отдыхали и ездили на концерты.

Ранее певица Глюкоза опубликовала совместные изображения с фронтменом Aerosmith Стивеном Тайлером. Российская звезда встретила коллегу на одном из морских пляжей, где сфотографировалась с ним на память, а также написала слова восхищения в адрес неувядающего лидера коллектива.


Никита Готский
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