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| | На YouTube появилась новая часть «Возвращения в Простоквашино»

На YouTube появилась новая часть «Возвращения в Простоквашино»

Сегодня, 11:29

Серия мультфильма посвящена личному блогу Шарика.

На видеохостинге YouTube появилась очередная часть популярного мультсериала «Возращение в Простоквашино», который создаётся специалистами «Союзмультфильма». В новой серии, которая стала уже пятой по счёту в перезапуске франшизы, пёс Шарик решает обрести популярность в интернете, став блогером. С целью привлечения новых подписчиков Шарик исследует наиболее популярные тренды в Сети, из-за чего решает, что всеобщая любовь к котикам может сработать ему на руку. Однако, его приятель кот Матроскин наотрез отказывается участвовать в данной затее.

Представители «Союзмультфильма» заявили, что в ближайшие два года зрителям стоит ожидать появления не менее 30 серий «Возвращения в Простоквашино». Напомним, в ремейке проекта озвучиванием главных героев занялись такие звёзды отечественного шоубиза как: Гарик Сукачёв, Антон Табаков, Юлия Меньшова, Иван Охлобыстин и Алексей Онежен.


Александр Вест
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