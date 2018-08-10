На YouTube появилась новая часть «Возвращения в Простоквашино»

Серия мультфильма посвящена личному блогу Шарика.

На видеохостинге YouTube появилась очередная часть популярного мультсериала «Возращение в Простоквашино», который создаётся специалистами «Союзмультфильма». В новой серии, которая стала уже пятой по счёту в перезапуске франшизы, пёс Шарик решает обрести популярность в интернете, став блогером. С целью привлечения новых подписчиков Шарик исследует наиболее популярные тренды в Сети, из-за чего решает, что всеобщая любовь к котикам может сработать ему на руку. Однако, его приятель кот Матроскин наотрез отказывается участвовать в данной затее.

Представители «Союзмультфильма» заявили, что в ближайшие два года зрителям стоит ожидать появления не менее 30 серий «Возвращения в Простоквашино». Напомним, в ремейке проекта озвучиванием главных героев занялись такие звёзды отечественного шоубиза как: Гарик Сукачёв, Антон Табаков, Юлия Меньшова, Иван Охлобыстин и Алексей Онежен.

Александр Вест