Режиссер Каменкович высказался про уход из жизни Дмитрия Брусникина

От этого удивительного человека всегда исходил позитив, рассказал его коллега.

Вчера стало известно про уход из жизни знаменитого актера Дмитрия Брусникина. Озвучить собственное мнение о его смерти успели многие общественные деятели и представители шоу-бизнеса. Недавно высказался про артиста и режиссер Евгений Каменкович. По его словам, покойный был удивительным человеком, от которого всегда исходил только позитив. У Каменовича остались о Брусникином исключительно светлые воспоминания.

На момент смерти артисту было 60 лет. Официальную причину его смерти широкой общественности не озвучивают, но приближенные к семье покойного люди говорят сердечной недостаточности Брусникина. От нее в больнице имени Боткина он лечился пару последних лет, причем врачи делали положительные прогнозы относительно состояния здоровья артиста. Вплоть до своей смерти актер не брал больничный или отпуск, совмещая лечение и работу в собственном театре.