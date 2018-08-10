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| | Режиссер Каменкович высказался про уход из жизни Дмитрия Брусникина

Режиссер Каменкович высказался про уход из жизни Дмитрия Брусникина

Сегодня, 11:19

От этого удивительного человека всегда исходил позитив, рассказал его коллега.

 Вчера стало известно про уход из жизни знаменитого актера Дмитрия Брусникина. Озвучить собственное мнение о его смерти успели многие общественные деятели и представители шоу-бизнеса. Недавно высказался про артиста и режиссер Евгений Каменкович. По его словам, покойный был удивительным человеком, от которого всегда исходил только позитив. У Каменовича остались о Брусникином исключительно светлые воспоминания.

На момент смерти артисту было 60 лет. Официальную причину его смерти широкой общественности не озвучивают, но приближенные к семье покойного люди говорят сердечной недостаточности Брусникина. От нее в больнице имени Боткина он лечился пару последних лет, причем врачи делали положительные прогнозы относительно состояния здоровья артиста. Вплоть до своей смерти актер не брал больничный или отпуск, совмещая лечение и работу в собственном театре.


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