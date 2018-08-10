Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

Заключенный-обжора стал интернет-звездой Инопланетяне помогут американцам с уборкой мусора Экс-любовника Волочковой высмеяли за отсутствие роскоши Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж Баста и Наргиз записали совместный трек «Прощай, любимый город» Седокова назвала причину нелюбви отца Гектора к сыну «Неповторимая краска»: Олешко выразил соболезнования семье Дегтярёвой
| | Стали известны дата и место прощания со звездой «Вечного зова» Тамарой Дегтяревой

Стали известны дата и место прощания со звездой «Вечного зова» Тамарой Дегтяревой

Сегодня, 09:32

Вчера стало известно, что артистка скончалась после борьбы с многочисленными тяжелыми болезнями. Случившееся стало настоящим ударом для ее близких, родных и коллег.

 

Пресс-службой театра «Современник», в котором она работала, были объявлены дата и места прощания с Тамарой Дегтяревой. Пройдет мероприятие прощания в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория. Семья намерена выполнить последнюю волю артистки – ее тело предадут кремации.

Многим Дегтярева была известна, как звезда «Вечного зова», а также «Вишневого сада», «Эшелона» и «Экипажа». Отмечается, что она долгое время боролась с различными сложными болезнями, которые побороть, к сожалению, так и не смогла. По определенной информации, причиной смерти называют остановку сердца, которая произошла на фоне диабета и серьезнейших проблем с сосудами.

Случившееся стало настоящим шоком для ее коллег по цеху и друзей. В социальных сетях звезды пишут слова соболезнования родным и близким актрисы. В частности, Станислав Садальский заявил, что не может поверить в то, что она больше не появится на сцене театра.

Три года назад, вспоминает он, артистка наступила на гвоздь, после чего покинула театр. После этого у нее и начались серьезные проблемы со здоровьем.


Николай Офицеров
Новости по теме
Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой
Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Названа причина смерти Дорошиной, а также дата и место церемонии прощания
Названа причина смерти Дорошиной, а также дата и место церемонии прощания

Церемония прощания с умершей российской актрисой Ниной Дорошиной состоится 24 апреля в театре «Современник». Звезда ленты «Любовь и голуби» скончалась 21…

Матери Волчковой стало плохо из-за прощания с дочерью
Матери Волчковой стало плохо из-за прощания с дочерью

Сегодня, 11 апреля, проходила церемония прощания с выдающейся актрисой театра Анжеликой Волчковой, на которой из-за переизбытка чувств убитая горем мать…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости