Стали известны дата и место прощания со звездой «Вечного зова» Тамарой Дегтяревой

Вчера стало известно, что артистка скончалась после борьбы с многочисленными тяжелыми болезнями. Случившееся стало настоящим ударом для ее близких, родных и коллег.

Пресс-службой театра «Современник», в котором она работала, были объявлены дата и места прощания с Тамарой Дегтяревой. Пройдет мероприятие прощания в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория. Семья намерена выполнить последнюю волю артистки – ее тело предадут кремации.

Многим Дегтярева была известна, как звезда «Вечного зова», а также «Вишневого сада», «Эшелона» и «Экипажа». Отмечается, что она долгое время боролась с различными сложными болезнями, которые побороть, к сожалению, так и не смогла. По определенной информации, причиной смерти называют остановку сердца, которая произошла на фоне диабета и серьезнейших проблем с сосудами.

Случившееся стало настоящим шоком для ее коллег по цеху и друзей. В социальных сетях звезды пишут слова соболезнования родным и близким актрисы. В частности, Станислав Садальский заявил, что не может поверить в то, что она больше не появится на сцене театра.

Три года назад, вспоминает он, артистка наступила на гвоздь, после чего покинула театр. После этого у нее и начались серьезные проблемы со здоровьем.

Николай Офицеров