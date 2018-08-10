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| | Обнародована причина смерти актера Дмитрия Брусникина

Обнародована причина смерти актера Дмитрия Брусникина

Сегодня, 09:08

В течение пары последних лет жизни артист проходил лечение в больнице имени Боткина.

 Вчера общественность шокировала новость про уход из жизни знаменитого актера театра и кино Дмитрия Брусникина. Соболезнования по поводу потери талантливого артиста, друга и коллеги выражали в соцсетях многие представители шоу-бизнеса. На момент смерти Брусникину было 60 лет.

Однако вчера источником, приближенным к семье ныне покойного артиста, была названа предполагаемая причина его смерти. Оказывается, последние пару лет жизни актер проходил лечение в московской больнице имени Боткина из-за сердечной недостаточности. Лечащие Брусникина врачи говорили о положительной динамике в проводимой ими терапии, отмечая улучшение самочувствия актера. Более того, состояние артиста было таковым, что он лечился, не отрываясь от трудового процесса в театре и без отпуска или больничного. Самочувствие Брусникина резко ухудшилось только накануне гибели.


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