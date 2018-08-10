Скончался знаменитый актер и режиссер Дмитрий Брусникин

На момент смерти ему было 60 лет. Сообщили об этом представители телеканала «Дождь» в минувший четверг, 9 августа, ссылаясь на пресс-службу московского театра «Практика».

Именно там должность художественного руководителя занимал Брусникин. Причины смерти режиссера пока не раскрываются. В «Практике» накануне также сообщили, что Дмитрия Владимировича решено перевести с должности директора театра на должность художественного руководителя. Возглавил культурное заведение Борис Мездрич, который был в 2015 году уволен с поста главы Новосибирского театра оперы и балета из-за разразившегося скандала с оперой «Тангейзер». Брусникин функции директора и художественного руководителя «Практики» выполнял с мая текущего года.

Дмитрий Владимирович запомнился зрителю ролями в таких сериалах, как «Марш Турецкого», «Сыщики», «Досье детектива Дубровского». Помимо этого, он снял и собственные сериалы «Бигль» и «Ищейка», а также полный метр «Счастье по рецепту». Звание заслуженного артиста России он получил в 1993 году, а в 2009 – заслуженного деятеля искусств РФ.

Николай Офицеров