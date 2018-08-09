Мужчина с червями в глазах смог превратить болезнь в искусство

Художник изобразил на холсте мир, который он видел зараженными паразитами глазами.

Художник из Великобритании Бен Тейлор с червями в глазах смог превратить собственную болезнь в искусство. Мужчина много путешествовал по миру, часто посещал Африку. В одной з таких поездок в 2013 году он несколько недель провел в глубоких лесах вместе с коренным населением. Проблемы начались через полгода после возвращения домой: появилось странное ощущение во лбу. Тейлор почувствовал, словно что-то треснуло в лобной мышце, после чего начала расти шишка, превращающаяся в подобие опухоли.

Целый год мужчина чувствовал боль в суставах и испытывал проблемы с кишечником, а в итоге к этому присоединилась и ослепляющая боль в глазу при контакте со светом. «Я помню, как пошел и посмотрел в зеркало, и на внешнем углу белка глаза был беловато-желтый комок», - рассказывает британец. Мужчина самостоятельно выяснил с помощью поиска в интернете, что в его глазу поселился «глазной червь» Loa loa.

Потом белый комок исчез, но появилась изогнутая линия. Когда мужчина касался к ней, та шевелилась. Поездка в больницу подтвердила диагноз. Вскоре врачи вытащили из глаза 3,5 см червя, который без организма хозяина извивался около минуты и умер. Медики сообщили, что заразиться червем Тейлор мог из-за укуса оленьей мухи в Африке.

Однако в глазу художника жили еще и два других типа червей, которыми тот мог заразиться из контакта с инфицированной почвой. В течение недели паразитов удаляли из глаз британца.

Однако еще за несколько месяцев до диагноза Тейлор начал рисовать, не планируя изобразить что-то определённое, но на сложной абстракции получались червеобразные узоры. «Я не мог понять, почему я чувствовал себя вынужденным сделать эту часть», - объяснял мужчина после. Тогда Тейлор не знал о паразитах в своем теле, но после диагноза понял, что именно черви «вдохновили» его на создания картин. Работа Бена Тейлора оказалось на обложке одного из британских медицинских журналов.