Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

Инопланетяне помогут американцам с уборкой мусора Экс-любовника Волочковой высмеяли за отсутствие роскоши Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж Баста и Наргиз записали совместный трек «Прощай, любимый город» Седокова назвала причину нелюбви отца Гектора к сыну «Неповторимая краска»: Олешко выразил соболезнования семье Дегтярёвой Решетову и Тимати поймали на совместном отдыхе
| | Эксперты досрочно выбрали самый лучший фильм 2019 года

Эксперты досрочно выбрали самый лучший фильм 2019 года

Сегодня, 21:40

На главную роль пригласили звезду нашумевшей трилогии «Бегущий в Лабиринте»и «Пиратов Карибского моря-5» Каю Скоделарио . При этом вероятность, что кинолента под названием «Мег» не получит «Оскар», крайне мала.

 

Однако эксперты оставили шанс на интригу, допуская, что сказали «гоп» раньше времени. Но обозреватели в этом сомневаются. И дело не только в оригинальном сюжете. Обыватели привыкли, что с гигантскими акулами и прочими подводными хищниками обычно сражаются брутальные герои наподобие Джейсона Стэтхэма, но никак не хрупкие девушки. По сюжету героиня Каи Скоделарио отправляется на помощь своему отцу (Барри Пепперу – «Зеленая миля», «Спасти рядового Райана») во время урагана. Однако погодная катастрофа делает девушку в собственном доме. Их жилище затопило, а вместе с водой в дом попали кровожадные аллигаторы. Девушке по имени Мег предстоит сразиться с монстрами, чтобы сохранить свою жизнь жизнь папы.

Сценарий к киноленте создал корифей в жанре ужастиков Сэм Рэйли. Именно он создал хоррор «Зловещие мертвецы» . Помогать ему будет Александжр Джой, создатель «Пираньи» и «У холмов есть глаза».

Paramount Pictures, вдохновленная небывалым успехом бюджетного хоррора «Тихое место», решила не откладывать премьеру «Мег» в долгий ящик. Выход картины запланирован уже на апрель 2019-го. В апреле этого года вышло в прокат «Тихое место». Киностудия посчитала это удачным моментом, и не ошиблась. На производство ужастика было затрачено всего 17 миллионов долларов. А заработать удалось 333 миллиона. Теперь остается выяснить, не поторопились ли аналитики, когда досрочно выбрали лучшую картину 2019 года.


Дарья Светозарова
Новости по теме
Звезду «Пиратов Карибского моря» снимут в триллере о Санкт-Петербурге
Звезду «Пиратов Карибского моря» снимут в триллере о Санкт-Петербурге

Кая Скоделарио будет сниматься в триллере «Девятая». Это мистический фильм, который расскажет о странных историях, которые происходили в городе Петра в…

Кэти Перри публично заявила о своих правах на
Кэти Перри публично заявила о своих правах на "пятую точку" Орландо Блума

 Популярная исполнительница, сама того не желая, подогрела интерес к своему роману с актером. Звезда «Пиратов Карибского моря» выложил в Сеть трейлер новой…

«Нелюбовь» Звягинцева получила приз на церемонии «Золотую катушку»
«Нелюбовь» Звягинцева получила приз на церемонии «Золотую катушку»

Драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получила «Золотую катушку». На 65 церемонии вручения награды «Золотая катушка» организация аудиомонтажеров и шумовиков…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости