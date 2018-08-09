Эксперты досрочно выбрали самый лучший фильм 2019 года

На главную роль пригласили звезду нашумевшей трилогии «Бегущий в Лабиринте»и «Пиратов Карибского моря-5» Каю Скоделарио . При этом вероятность, что кинолента под названием «Мег» не получит «Оскар», крайне мала.

Однако эксперты оставили шанс на интригу, допуская, что сказали «гоп» раньше времени. Но обозреватели в этом сомневаются. И дело не только в оригинальном сюжете. Обыватели привыкли, что с гигантскими акулами и прочими подводными хищниками обычно сражаются брутальные герои наподобие Джейсона Стэтхэма, но никак не хрупкие девушки. По сюжету героиня Каи Скоделарио отправляется на помощь своему отцу (Барри Пепперу – «Зеленая миля», «Спасти рядового Райана») во время урагана. Однако погодная катастрофа делает девушку в собственном доме. Их жилище затопило, а вместе с водой в дом попали кровожадные аллигаторы. Девушке по имени Мег предстоит сразиться с монстрами, чтобы сохранить свою жизнь жизнь папы.

Сценарий к киноленте создал корифей в жанре ужастиков Сэм Рэйли. Именно он создал хоррор «Зловещие мертвецы» . Помогать ему будет Александжр Джой, создатель «Пираньи» и «У холмов есть глаза».

Paramount Pictures, вдохновленная небывалым успехом бюджетного хоррора «Тихое место», решила не откладывать премьеру «Мег» в долгий ящик. Выход картины запланирован уже на апрель 2019-го. В апреле этого года вышло в прокат «Тихое место». Киностудия посчитала это удачным моментом, и не ошиблась. На производство ужастика было затрачено всего 17 миллионов долларов. А заработать удалось 333 миллиона. Теперь остается выяснить, не поторопились ли аналитики, когда досрочно выбрали лучшую картину 2019 года.

Дарья Светозарова