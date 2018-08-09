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| | Сеть взорвал новый клип на старую песню Майкла Джексона

Сеть взорвал новый клип на старую песню Майкла Джексона

Сегодня, 19:59

Поп-король ушел из жизни в 2009 году, а песня Behind the Mask была записана им еще в 1982 году. Однако мир услышал ее только после кончины Джексона.

 

С момента записи сингла, до его выхода прошло 28 лет, но и на том мытарства хита не закончились. Свою порцию превратностей судьбы пришлось пережить и клипу на старую песню. В обоих случаях задержка была вызвана проблемами с авторским правом. О том, что клип будет, было заявлено еще в 2011году. Над его созданием трудился дуэт из Нью-Йорка Aggressive, в чьем послужном списке премия «Грэмми». Однако впоследствии на свет появился ролик. Участие в создании которого приняли участие фанаты поп-короля из разных стран. Всего видео насчитывало 1600 фрагментов.

Клип, созданный нью-йоркским дуэтом, демонстрирует зрителю гостей ночного клуба, которые прячут лица под масками. Среди них и посетитель, который манерой двигаться напоминает самого поп-короля. Сеть взорвал новый клип на старую песню Майкла Джексона. Статистика просмотра на YouTube постоянно обновляется. Любопытно, что сам сингл Джексона, оказался кавером. Оригинал был создан японскими электронщиками Yellow Magic Orchestra, еще в 1978 году.


Дарья Светозарова
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