Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

Инопланетяне помогут американцам с уборкой мусора Экс-любовника Волочковой высмеяли за отсутствие роскоши Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж Баста и Наргиз записали совместный трек «Прощай, любимый город» Седокова назвала причину нелюбви отца Гектора к сыну «Неповторимая краска»: Олешко выразил соболезнования семье Дегтярёвой Решетову и Тимати поймали на совместном отдыхе
| | Группа Little Big сняла клип на песню «Faradenza» в пансионате «Заря»

Группа Little Big сняла клип на песню «Faradenza» в пансионате «Заря»

Сегодня, 19:52

Солист коллектива Илья Прусикин смог покорить всех пожилых курортниц. Ролик вышел сегодня, 9 августа, на YouTube-канале Little Big.

 

Петербургская группа Little Big сняла очередной экстравагантный клип. На этот раз на песню «Faradenza», а съемки прошли в советском пансионате «Заря». Ролик появился в четверг на официальном YouTube-канале группы. По сюжету клипа, фронтмен коллектива Илья Прусикин приезжает на отдых в пансионат. Там он «развлекается» тем, что влюбляет в себя всех пожилых курортниц, а помогает ему в этом выдуманный аромат, который буквально сводит женщин с ума. Так Ильичу удается выиграть конкурс бодибилдеров и даже получить большую порцию пюре в столовой. Трек Faradenza вошел в третий студийный альбом Antipositive, Pt.1, вышедший в мае.

Новый клип группы Little Big уже набрал боле 600 тысяч просмотров. Позитивно оценили новую работу петербургского коллектива 126 тысяч человек, не понравился ролик всего трем тысячам пользователей.


Виктория Озерова
Новости по теме
ДДТ представили клип на песню «Любовь не пропала»
ДДТ представили клип на песню «Любовь не пропала»

Новый клип на песню «Любовь не пропала» группы ДДТ опубликован сегодня на официальном YouTube-канале. Композиция стала победителем в «Чартовой дюжине» в…

Егор Крид представил «брутальный» клип на песню «Слеза»
Егор Крид представил «брутальный» клип на песню «Слеза»

Популярный певец Егор Крид, наконец, снял клип на очередной хит «Слеза». По его словам, на YouTube уже есть полная версия, а отрывком он делится со своими…

Татьяна Буланова сняла новый клип на композицию Михаила Гуцериева
Татьяна Буланова сняла новый клип на композицию Михаила Гуцериева

Премьера нового видеоклипа заслуженной артистки России Татьяны Булановой состоялась в среду, 28 февраля

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости