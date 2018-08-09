Группа Little Big сняла клип на песню «Faradenza» в пансионате «Заря»

Солист коллектива Илья Прусикин смог покорить всех пожилых курортниц. Ролик вышел сегодня, 9 августа, на YouTube-канале Little Big.

Петербургская группа Little Big сняла очередной экстравагантный клип. На этот раз на песню «Faradenza», а съемки прошли в советском пансионате «Заря». Ролик появился в четверг на официальном YouTube-канале группы. По сюжету клипа, фронтмен коллектива Илья Прусикин приезжает на отдых в пансионат. Там он «развлекается» тем, что влюбляет в себя всех пожилых курортниц, а помогает ему в этом выдуманный аромат, который буквально сводит женщин с ума. Так Ильичу удается выиграть конкурс бодибилдеров и даже получить большую порцию пюре в столовой. Трек Faradenza вошел в третий студийный альбом Antipositive, Pt.1, вышедший в мае.

Новый клип группы Little Big уже набрал боле 600 тысяч просмотров. Позитивно оценили новую работу петербургского коллектива 126 тысяч человек, не понравился ролик всего трем тысячам пользователей.

Виктория Озерова