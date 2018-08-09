В Ростове была открыта мемориальная доска Ирине Чарской

Ирине Чарской открыли мемориальною доску на здании Дома художников. Портретистка родилась во Владикавказе, но большую часть жизни прожила в Ростове.

Чарская писала иллюстрации к книгам Шолохова, Калинина и других известных писателей. За всю свою жизнь получила множество грамот и дипломов за свои работы в области искусства. Её произведения находятся во многих городах России и Европы (Москва, Венеция, Львов, Ростов).

Алексей Курманаевский говорит, что художница помогала новичкам осваиваться в художественной сфере после окончания институтов. Умерла Чарская в 2015 году, в возрасте 92 лет. Также у неё есть внук, Евгений Чарский, который работает графическим дизайнером.