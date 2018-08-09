Белорусская компания стала частью мировой истории видеоигр

Данные о ней пополнили экспозицию eGameRevolution национального музея The Strong, расположенного в Рочестере, штате Нью-Йорк.

О том, что белорусская компания Wargaming стала частью мировой истории видеоигр, поведали представители центра создания World of Tanks. Они также добавили, что в этом году Wargaming отметит 20 годовщину со дня образования. Разработчики World of Tanks сообщили, что экспозиция eGameRevolution занимает 465 квадратных километров. Каждый из тех, кто интересуется историей развития видеоигр, может пополнить здесь свой багаж знаний и удовлетворить любопытство.

По словам куратора The Strong, Эндрю Бормана, белорусская компания стала настоящим феноменом на рынке ролевок. Кроме этого, Wargaming сумела отвое5вать ведущие позиции в мировой индустрии видеоигр. Электронный архив пополнился самыми значительными эпизодами из истории фирмы. Гости выставки смогут ознакомиться с роликами и трейлерами и редкими промо-снимками и так далее. Однако большую часть экспозиции занимают экспонаты, созданные самими фанатами free-to-play.

Дарья Светозарова