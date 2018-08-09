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| | Баста и Наргиз записали совместный трек «Прощай, любимый город»

Баста и Наргиз записали совместный трек «Прощай, любимый город»

Сегодня, 16:25

Известный реп исполнитель Баста и рок певица Наргиз записали новую песню и снялись в клипе. Анонс состоялся на страницах исполнителей в социальных сетях. Песня доступна для скачивания всем абсолютно бесплатно. Продюсер Наргиз, Максим Фадеев, вместе с Бастой написали слова и музыку к композиции. Песня называется «Прощай, любимый город».

Клип вышел автобиографичный. Вася поёт о своем детстве и о том, как он хотел покорить столицу, Москву. Наргиз же в куплетах поет о своей семье и о тоске за родным домом. - Холодный город, ты город мой разбитых дорог. Но я вернусь и буду с тобой, - поёт Наргиз. Поклонники артистов рады новому треку и уже благодарят своих кумиров в социальных сетях за прекрасную композицию.

Ранее Баста написал песню «Выпускной» где также исполнитель снял клип о выпускном которого у него не было в жизни. Из-за прогулов Васю выгнали со школы.


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