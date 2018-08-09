«Неповторимая краска»: Олешко выразил соболезнования семье Дегтярёвой

Российский театр встрепенулся после известия о смерти талантливой актрисы Тамары Дегтярёвой. Александру Олешко повезло познакомиться с ней ещё при жизни.

В своём Instagram-аккаунте Александр Олешко поделился болью в связи с уходом из жизни Тамары Дегтярёвой. Артист назвал женщину «неповторимой краской» театра «Современник». Александр гордится, что ему удалось играть на одной сцене с Тамарой. Они вместе принимали участие в легендарном спектакле Галины Волчек «Три сестры». «Свидетель другой эпохи. Одна из эмблем театра», - продолжил артист восхвалять талант актрисы. Тамара умерла на 75-м году жизни.

«Светлая память верному служителю театра, прекрасной актрисе, Народной артистке России», - написал артист в своём блоге. Подписчики присоединились к скорби Александра и написали много тёплых слов в поддержку семьи Дегтярёвой. «Редкая актриса, она обладала особой красотой и мягкостью», «Она проживала все свои роли, талантище», «Всегда до мурашек, до слёз играет», - писали пользователи.

Яна Белова