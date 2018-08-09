«Жди меня» на НТВ отправится в европейскую экспедицию, чтобы воссоединить близких

В новом выпуске программы «Жди меня» телезрители увидят, как иногда трудно найти своих братьев и сестёр, отправятся вместе с командой программы «Жди меня» в Грузию и Псковскую область, а также узнают о том, чем закончится история студента, который ранее уже встретился в студии со своей мамой и разыскивает сестёр.

Марина Малахова ищет братьев и сестёр по матери, с которыми её разлучили в детстве, когда родителей лишили прав и забрали из семьи. Марина воспитывалась в интернате, куда попала в 10-ть лет. Ее братьев Алексея, Евгению и близнецов, - Александра и Сергея, сначала забрали в дом ребенка, а потом увезли в Германию. Где все братья и сёстры сейчас, Марине неизвестно. Ранее в программу «Жди меня» приходили заявки от однофамильцев героини, где фигурировал город Калининград.

В первых выпусках программы на НТВ в студию приходил Николай Чепиков - успешный студент московского университета, выпускник одного из детских домов. Хобби Николая – фокусы, он с детства мечтал достичь мастерства в этом. Коля искал свою маму, которая оставила его сразу после рождения. В записях роддома не было сведений о ней. Но оказалось, что она сама ищет сына с 2000 года. Она оформила заявку на его поиск через несколько месяцев после того, как бросила сына. Коля встретился с мамой в студии и узнал, что у него есть ещё и сёстры, которые были удочерены в Италию. Программа «Жди меня» в ноябре обратилась к коллегам-журналистам в Италии, чтобы их разыскать.

С августа 1941 года и до февраля 1944 года в Псковской области находился немецкий концлагерь – Дулаг-100. После войны бараки лагеря были разобраны, а комиссия провела примерные оценки масштабов захоронений пленников: 85 тысяч человек. Сведения о всех погибших в лагере пока не систематизированы. Местный краевед Сергей Егоров решил собрать информацию воедино, и благодаря его кропотливой работе стали появляться списки тех, кто там погиб. Таким образом удалось установить, что солдат Александр Смирнов, считавшийся пропавшим без вести, на самом деле погиб в Дулаге. Команда проекта «Жди меня» отправится вместе с его сестрой и племянницей в Псковскую область.

Абрам Боколишвили, ушёл в армию в 1938-м из Грузии, смог вернуться к родным лишь спустя 16 лет. Перед армией он женился. Когда Абрам призвался, молодая жена осталась жить с его родителями в Грузии. Сразу после Финской он попал на Отечественную, потом был плен, а затем его отправили в ссылку в Бурятию на угольные шахты. Там он познакомился с Евдокией Черных. Они стали жить гражданским браком. У них родились двое сыновей - Николай и Валерий. В 1954-м после смерти Сталина Абрам вернулся в Грузию. Его грузинская жена все эти годы ждала его. В Грузии у Абрама родились ещё двое сыновей - Нодар и Отар. Он хотел вернуться назад в Бурятию, но семья делала всё, чтобы он не смог уехать - прятали паспорт, письма. В этом перед смертью повинилась сестра Абрама русской невестке Ирине (жена Нодара). Абрам умер в 1985-м году. Умирая, он завещал Нодару и Отару найти егосыновей в Бурятии. Программа «Жди меня» отправится в Грузию вместе с Нодаром, Отаром, их братом Николаем и племянником Дмитрием.

Смотрите новый выпуск программы «Жди меня» на НТВ – в субботу, 11 августа, в 14:00.