Нобелевский лауреат не стала выступать в Одессе из-за угроз

Причиной для такого решения стало то, что писательница Светлана Аликсиевич оказалась в черном списке украинского сайта «Миротворец».

Нобелевский лауреат Светлана Аликсиевич не стала выступать в Одессе из-за угроз в свой адрес. Дело в том, что имя писательницы оказалось внесено в черный список «Миротворца». Даже после того, как ее имя удалили из списка, Светлана все же не стала появляться на публике в городе. Помимо этого, ей начали угрожать. Организаторы выступления писательницы в Одессе опубликовали ее видеообращение, в котором Аликсиевич сообщила, что узнало об угрозах в каких-то придуманных и не доказанных преступлениях. Также писательница заявила, что ее мама украинка, она родилась на Украине и для большей безопасности встречу нужно отменить.

Организаторы встречи говорят, что они не могут подвергать опасности как гостей мероприятия, так и самого литератора. Они также принесли свои извинения аудитории, а также сообщили, что средства, полученные от инвесторов для организации благотворительного вечера, будут возвращены.

Анна Котова