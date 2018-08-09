Вышел трейлер сериала о девушке-оборотне «Невинные»

Ролик опубликовал сервис Netflix на официальном YouTube-канале. Премьера первого эпизода назначена на 24 августа.

Вышел новый трейлер сериала Netflix о девушке-оборотне под названием «Невинные». Данная многосерийная картина расскажет о судьбе Джун МакДэниелс. Главная героиня обладает сверхъестественной способностью, передавшейся ей от матери, которая позволяет ей принимать облик других людей. При этом девушка не всегда может контролировать эти превращения, что очень ее беспокоит. Чтобы понять является ли ее способность даром или проклятьем, ей придется узнать как можно больше о своей матери. Главные роли в сериале исполнили Сорча Граундселл, Перселл Аскотт, Гай Пирс. Создателями картины стали Ханя Элкингтон и Саймон Дурич. Шесть из восьми серий первого сезона срежиссировал Фаррен Блэкберн, который также является одним из продюсером проекта.

Увидеть новый сериал «Невинные» можно будет уже с 24 августа текущего года.

Виктория Озерова