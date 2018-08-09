Названа дата и место прощания с художником «Каникул в Простоквашино» Аркадием Шером

Именно этот мультипликатор нарисовал всех действующих персонажей знаменитого мультфильма.

На студии «Союзмультфильма» уже названы дата и место прощания с Аркадием Шером, художником «Каникул в Простоквашино». Пройдет траурная церемония в ритуальном зале ЦКБ, завтра, 10 августа, в 13:30. Там соберутся родственники, коллеги, друзья, а также почитатели творчества художника, которые проводят его в последний путь.

Стоит отметить, что Аркадий Шер скончался в возрасте 84 лет в Подмосковье. О его смерти прессе сообщила его сестра Светлана Суворова, которая рассказала журналистам о том, что ее брат в последние годы очень сильно болел.

Сведения о тяжелой болезни рассказала также и его коллега, режиссер-мультипликатор Елена Баринова. Заболевания стали причиной того, что Аркадий Соломонович уже практически не мог держать в руках инструменты художника. Она узнала о кончине Шера непосредственно из сообщений СМИ.

Баринова описывает Шера, как человека «милого и доброго», ведь даже его внешность напоминала какого-то мультипликационного героя. Почтальона Печкина, к слову, он изображал по своему подобию. Сходство можно увидеть действительно даже невооруженным глазом. Некоторые поговаривают, что мама Дяди Федора также имеет в реальной жизни свой прототип. Ее он срисовал с собственной супруги.

Николай Офицеров