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| | Увольнение режиссера «Стражей галактики» обойдется Disney суммой $10 млн

Увольнение режиссера «Стражей галактики» обойдется Disney суммой $10 млн

Сегодня, 11:44

Режиссер Джеймс Ганн не нарушал условия сотрудничества с компанией The Walt Disney, она самостоятельно отказалась от услуг известного сценариста.

 

Один из крупнейших в мире финансовых конгломератов в индустрии развлечений уволил Джеймса Ганна за его сообщения в микроблоге Twitter. Режиссер «Стражей галактики» не очень удачно пошутил о холокосте и изнасиловании несовершеннолетних. В компании Disney посчитали подобные высказывания неуместными и отказались от сотрудничества с Джеймсом Ганном. Проблема в том, что студию и режиссера связывает контракт и теперь сценарист вправе требовать компенсацию на сумму $10 млн за незаконное освобождение от рабочих обязанностей.

Джеймсом Ганном интересуются многие корпорации в сфере развлечений. Режиссер «Стражей галактики» получил достаточно интересных предложений. Сейчас Ганн ведет переговоры с Disney. Стороны пытаются решить проблему мирным путем. Некоторые актеры и зрители поддерживают сценариста и советуют студии вернуть Ганна, но в Disney отказались обсуждать свое решение об увольнении режиссера. Если стороны конфликта не договорятся, то компании уход сценариста обойдется существенными затратами.


Домбровский Сергей
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